Trasy rowerowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Bliski kontakt z przyrodą pozwala na totalny relaks ZDJĘCIA

Kościerzyna - Wdzydze - długość trasy 20 km, 7 przystanków z tablicami edukacyjnymi, dwie wiaty, ścieżka oznakowana za pomocą malowanych niebieskich znaków na drzewach i drogowskazach. Szlak rowerowy z Kościerzyny do Wdzydz łączy dwie atrakcyjne turystycznie miejscowości. Został przygotowany z myślą o mieszkańcach Trójmiasta, którzy koleją mogą dojechać do Kościerzyny, a dalej na rowerze do Krzyża Jezior Wdzydzkich. To propozycja przyrodniczo - krajoznawczej wycieczki rowerowej po leśnych terenach na północ od kompleksu Jezior Wdzydzkich. Rozpoczyna się przy dworcu kolejowym w Kościerzynie, a kończy w centrum Wdzydz przy Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym. Po drodze mijamy miejscowość Lizaki i przejeżdżamy przez Juszki, wieś o ciekawej i cennej zabudowie regionalnej.

Wdzydzki Park Krajobrazowy