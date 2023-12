Trasy spacerowe do 18 km od Kościerzyny. Urokliwe trasy na weekend 16 - 17 grudnia

Szukasz pomysłu na uroczą trasę na spacer z Kościerzyny? Nasze propozycje, gdzie można się wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe trasy. Mają różny czas przejścia, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 18 km od Kościerzyny. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe niedaleko Kościerzyny warto sprawdzić w weekend.

Spacerem w okolicy Kościerzyny

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 18 km od Kościerzyny, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w Kościerzynie ma być 2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia w Kościerzynie ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 22%. 🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Ostrzycki Las Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,85 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podejść: 379 m

Suma zejść: 334 m Spacerowiczom z Kościerzyny trasę poleca Max_c74 Wycieczka piesza do Rezerwatu Ostrzycki Las. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze sporo ciekawych miejsc. Zimowe klimaty na Kaszubach prawie jak w górach. Polecam tą wycieczkę.

🌳 Trasa spacerowa: Wzniesienia górujące nad Kompleksem Jezior Raduńskich Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 205 m

Suma podejść: 702 m

Suma zejść: 677 m Trasę dla spacerowiczów z Kościerzyny poleca GR3miasto Chcąc zobaczyć ogrom kompleksu jezior raduńskich, trasę warto ułożyć tak, by umożliwiła spojrzenie na tutejszy krajobraz z różnych perspektyw. Nad połączonymi ze sobą akwenami rozciąga się wiele wzniesień ze szczytami, których wysokość przekracza nawet 300 m n.p.m. Na wielu z nich znajdują się punkty widokowe, co staraliśmy się wykorzystać podczas aktywnej majówki rowerowej i pieszej. Trasy, które ułożyliśmy wiodą z dala od cywilizacji i ruchliwych szos. Pokazują najpiękniejsze rejony Pojezierza Kaszubskiego z kompleksem jezior raduńskich na czele i okalającymi go Wzgórzami Szymbarskimi. Pokonanie obu tras wymaga jednak dobrej kondycji.

Naszą wędrowną przygodę rozpoczynamy i kończymy przy stacji kolejowej w Wieżycy. Pierwsze kilometry wiodą wzdłuż krawędzi lasu ku osadzie Rąty. Następnie kierujemy się na Ostrzyce, jednak na rogatkach cywilizacji obieramy drobną ścieżynkę, którą wdrapujemy się na jeden z najwyższych tutejszych szczytów. Z liczącego 216 m n.p.m. wierzchołka Góry Trzebińskiej rozpościerają się przecudne widoki na wschodnią część kompleksu jezior raduńskich. To wspaniałe miejsce na piknik, dlatego też korzystamy z uroków pięknego dnia wiosny i byczymy się nieco na trawie. Malowniczy krajobraz, przyroda i spokój regenerują nasze siły przed dalszą wędrówką. Następnie przez gęste, iglaste lasy porastające lokalne wzgórza udajemy się nad jezioro Ostrzyckie. Ścieżka miejscami jest dość stroma i wąska, ale taki już urok tutejszych terenów. Dla pocieszenia warto dodać, że to nie jedyne wzniesienia na tej trasie. Zaraz po wyjściu z lasu na horyzoncie ukazuje nam się najwyższy z tutejszych szczytów – licząca 328,7 m n.p.m. Góra Wieżyca wraz z platformą widokową, którą zostawiamy na deser. Aby tam dotrzeć wybieramy mocno okrężną drogę, która wiedzie przez nieco mniejsze wzniesienia, zdecydowanie mniej wydreptanymi drogami niż lokalne szlaki turystyczne. Do stacji kolejowej, gdzie kończymy wędrówkę schodzimy oznakowanym kolorem czarnym, pieszym Szlakiem Wzgórz Szymbarskich.

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka wśród torfowisk Doliny Wdy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,11 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podejść: 392 m

Suma zejść: 396 m Spacerowiczom z Kościerzyny trasę poleca GR3miasto Wdzydzki Park Krajobrazowy to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek. To świetny kierunek dla turystyki, szczególnie w okresie przejściowym, kiedy wokoło jest jeszcze szaro, buro i ponuro. Bory Tucholskie, które mieliśmy okazję przemierzyć pieszo, to wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki nie tylko wędrownej. W poprzednich naszych relacjach opisywaliśmy wiele tras pieszych, rowerowych, jak i kajakowych tych niezwykle interesujących rejonów. Tym razem nasza pętla pokazuje część parku w obrębie Jeziora Schodno i Doliny Wdy.

Nasza pętla rozpoczyna i kończy się z maleńkiej wsi - Loryniec. Znajduje się ona nieopodal znanej nam dotychczas jedynie z wysokości kajaka - przepięknej Doliny Wdy. Wędrujemy zatem pośród głębokiej rynny Jeziora Schodno oraz licznych torfowisk, które skrywają się w okolicach Schodna. Do najbardziej malowniczych należy użytek ekologiczny – Żabińskie Błoto. Tu także wiedzie ciekawa ścieżka przyrodnicza. Przez najbardziej podmokły teren wędrujemy drewnianą kładką, na końcu której znajduje się pomost, z którego rozpościera się przepiękny widok na całą okolicę. Ścieżkę uzupełniają liczne tablice dydaktyczne oraz ciekawostki dla najmłodszych. Pierwsza część naszej wędrówki pokrywała się z oznakowanym kolorem niebieskim lokalnym szlakiem dydaktycznym zatytułowanym „Życie lasu wokół remizy”.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Kościerzynie

