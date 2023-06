Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Kościerzynie. Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?

W Polsce najstarszy przekaz o sorbetach pochodzi z wieku XVII. Pierwszy raz przepis na ten wykwintny deser został umieszczony w książce kucharskiej w 1783 roku. Wtedy były one obecne jedynie na dworze królewskim, a po pewnym czasie na stołach szlacheckich.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

W czasach PRL-u produkcja lodów znacznie się rozwinęła, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. W początkowych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na andruty i wafle. Oferowane wówczas smaki nie były urozmaicone. Głównie były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu powstawały nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawano je w waflowych pucharkach, stały się dostępne także lody w gałkach.

Lody włoskie robi się z łączonych z wodą mieszanek w proszku. Powstała masa zostaje zamrożona. Podawane są w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a temperatura ich przechowywania jest nieco wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. A do tego możemy poprosić o polewę, także w różnych smakach.

Różnorodność tego popularnego deseru jest duża. W czasie kiedy gości u nas lato na każdym rogu widzimy lodziarnie podające lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Oprócz tego są jeszcze lody gałkowe. Kolejny deser to sorbety robione z owoców i wody.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Są równie smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są bardzo zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi w gorące letnie dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione w domu. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.