Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Kościerzynie. Które miejsca są polecane w maju 2023?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Tym wymyślnym rarytasem delektowali się też wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek unikatowy, w formie współczesnego sorbetu i trudny do wykonania ze względu na konieczność transportu lodu z wysokich partii górskich.

Kaloryczność lodów

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Dlatego też możemy bez obaw spożywać je podczas upałów.