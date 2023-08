Tygodniowy przegląd prasy 27.08.2023: Kościerzyna, 20.08-26.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Kościerzyny

Giełda Mam zorganizowana w Kościerzynie przyciągnęła tłumy mieszkańców. Można tu było kupić rzeczy zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci, a wszystkie w bardzo przystępnych cenach. Zabawki, ubrania, sprzęty sportowe i artykuły szkolne - to wszystko rodzice sprzedawali na kościerskim targowisku podczas Letniej Giełdy Mam. Tym razem dodatkowo odbyła się także giełda różności.

To już trzeci w tym roku Piknik Rodzinny w Kościerzynie. Każda impreza organizowana jest w innej części miasta. Tym razem piknik odbył się nad Jez. Kaplicznym w Kościerzynie. Uczestnicy nie narzekali na brak atrakcji. Wszyscy świetnie się bawili.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kaszuby to kraina, która oferuje wiele atrakcji idealnych na weekendowy wypad. Od malowniczych jezior po kulturalne atrakcje, te miejsca z pewnością zostaną na długo w pamięci. Nie zapomnij zanurzyć się w tradycjach ludowych i języku kaszubskim, które stanowią nieodłączną część tej pięknej krainy.

O wyjątkowym pechu może mówić 70-latek z Gdańska. Został zatrzymany do kontroli przez policję i teraz ma kłopoty. Okazało się, że mężczyzna kierował oplem, mimo że ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Na tym jednak nie koniec. W trakcie wykonywanych czynności wyszło na jaw, że jest poszukiwany.

Mieszkańcy i turyści na razie nie mogą korzystać z kąpieli w jez. Gałęźnym w Kościerzynie. Kąpielisko miejskie jest zamknięte do odwołania. Wszystko z powodu zakwitu sinic. To obecnie jedyne miejsce w pow. kościerskim, w którym pojawił się taki problem.

Mieszkańcy Łubiany wyruszyli na wycieczkę rowerową do Grzybowa, następnie do Lipusza, gdzie mogli zwiedzić młyn oraz Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego.

Nad Jeziorem Wielkim w Strudze odbywała się bezpłatna nauka pływania. W zajęciach brało udział 65 dzieci. Nad jezioro młodych uczestników dowoziła gmina, która zapewniała im także posiłek regeneracyjny.

By poczuć się jak astronom, wystarczy podnieść głowę i spojrzeć w niebo. Jak wyglądają najbardziej znane gwiazdozbiory? Gdzie ich szukać? Czy warto? Jest okazja, by się przekonać! Planetobus z Centrum Nauki Kopernik z mobilnym planetarium na pokładzie przemierza Polskę, a od 24 do 25 sierpnia będzie stacjonował w Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.