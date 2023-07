Tymczasowy areszt dla 35-latka z Kościerzyny, który zamknął się w mieszkaniu i odkręcił gaz

- Mundurowi natychmiast powiadomili dyżurnego, który wezwał na miejsce pozostałe patrole policyjne oraz strażaków i pracowników zakładu energetycznego. Mundurowi ewakuowali wszystkich mieszkańców do specjalnego autobusu podstawionego przez burmistrza miasta, gdzie mieszkańcy mogli się schronić - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji.

W piątek, 30.06.2023 r., około godz. 19.00 policjanci "patrolówki" zostali wezwani na jedną z ulic w Kościerzynie, gdzie mężczyzna po awanturze z rodziną, zamknął się w mieszkaniu, grożąc, że odkręci gaz. Funkcjonariusze podjęli próbę uspokojenia go i wielokrotnie wzywali do otwarcia drzwi. Mężczyzna jednak zaczął nagle wykrzykiwać, że wysadzi cały budynek w powietrze.

W tym czasie pracownicy zakładu energetycznego odcięli prąd. Na miejsce przybyła również grupa negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Wspólne działania negocjatorów i policjantów z Kościerzyny doprowadziły do wejścia do mieszkania i zatrzymania 35-latka, który trafił na badania lekarskie, a następnie do policyjnego aresztu.