Tysiące osób przyjechało do Kościerzyny, by celebrować Diecezjalny Dzień Młodych 2023 || ZDJĘCIA, WIDEO Joanna Surażyńska

Diecezjalny Dzień Młodych 2023 co roku odbywa się w Kościerzynie i jest wielkim świętem młodzieży. To prawdziwa uczta duchowa i manifest wiary młodych ludzi. I tym razem nie zawiedli, bo do Kościerzyny przybyły setki osób z licznych, kaszubskich parafii i nie tylko. Takich tłumów w Kościerzynie już dawno nie było...