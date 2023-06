Ulewa obnażyła błędy popełnione podczas budowy ul. Paderewskiego w Kościerzynie. Hałdy ziemi spłynęły wprost do ogrodu na Norwida

- Woda, lejąc się z góry, ściągała kolejne warstwy ziemi, a te trafiły do naszego ogrodu - mówi mieszkaniec Norwida 43. - Rośliny, kostka brukowa wszystko zniknęło pod błotem i wodą.

Właściciele nieruchomości przy ul. Norwida 43 w Kościerzynie nie wierzyli własnym oczom. Podczas ulewy potężne hałdy ziemi usypane tuż za ich ogrodzeniem w związku z budową nowej drogi - Paderewskiego, spływały wprost do ich ogrodu. Wodospad, który się utworzył, przypominał Niagarę.

- Moim zdaniem projekt jest wadliwy, nie mam pojęcia jak zostaną zabezpieczone hałdy, które znajdują się za płotem - mówi poszkodowany mieszkaniec. - Droga znajduje się 7 metrów wyżej w stosunku do mojej działki. Z okien widzę koła aut. My teraz mieszkamy zupełnie jak w suterenie. Inwestycja ta w ogóle nie została przemyślana.

Od kiedy miasto rozpoczęło budowę ulicy Paderewskiego, życie wielu mieszkańców zmieniło się diametralnie. Inwestycja dała się mocno we znaki i wzbudziła falę protestów. Zbierano podpisy wytykając błędy w projekcie i brak konsultacji.

Niestety, to nie pierwszy raz, kiedy na ogród wylał się prawdziwy wodospad. Choć trzeba podkreślić, że ostatnia ulewa była wyjątkowa pod względem intensywności. W ciągu zaledwie 15-20 minut spadło aż 100 litrów wody na metr kwadratowy. I co ciekawe, nie we wszystkich rejonach miasta. W najgorszej sytuacji znalazły się ulice M. Skłodowskiej-Curie, Moniuszki i Norwida. W niektórych miejscach wybijała burzówka. Ostatni raz taka sytuacja wydarzyła się w 1997 roku.