Uroczystość I Komunii świętej 2023 w parafii Św. Trójcy w Kościerzynie dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1 i 3 ZDJĘCIA

Komunia Św. w Kościerzynie

Jedno jest pewne. To wyjątkowy dzień dla każdego młodego człowieka , który z pewnością zostanie zapamiętany do końca życia.

Maj to czas Komunii Świętej. To moment, w którym najważniejsze jest przeżycie duchowe . Po reformie edukacji, termin pierwszej komunii św. przesunął się z drugiej do trzeciej klasy. Teraz przystępują do niej po raz pierwszy dzieci 10-letnie, a nie 9-latki jak poprzednio.

Diecezjalny Dzień Młodych 2023 co roku odbywa się w Kościerzynie i jest wielkim świętem młodzieży. To prawdziwa uczta duchowa i manifest wiary młodych ludzi. I tym razem nie zawiedli, bo do…

- Na taki stan rzeczy nakłada się wiele czynników społecznych - podkreślają księża. - Obserwując zachowania dzieci i rodziców wnioskuję, że jest grupa obojętnych, dla których I Komunia św. to tradycja oraz „fajna impreza z prezentami”. Druga grupa przeżywa przystąpienie dziecka do sakramentu jako autentyczne przeżycie duchowe. Ci pierwsi pojawiają się tylko z powodu otrzymania sakramentu, po czym znikają. I są ci, którzy regularnie praktykują, modlą się wspólnie w domach, podejmują wysiłek przekazania dziecku wiary. Te rodziny przychodzą co niedzielę razem do kościoła , modlą się i przystępują do sakramentów. Bo prezent dla dziecka też jest ważny , ale należy w tym wszystkim zachować umiar.

Co zrobić, aby zmienić taki stan rzeczy? Przede wszystkim systematyczne uczęszczać do kościoła. Dziecko uczy się poprzez naśladowanie, jest to podstawa prawa pedagogiki. Stosując się do niego bądźmy dobrym przykładem dla naszych dzieci. Jest to działanie kilkuetapowe: najpierw wychowanie rodziców, kolejno odpowiednie przygotowanie w szkole przez katechetów, a następnie rozmowa z kapłanami przygotowującymi do przyjmowania Komunii Świętej.