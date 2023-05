Uroczystość I Komunii Świętej w Kościerzynie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 i szkół wiejskich ZDJĘCIA

Komunia Św. w Kościerzynie 2023

Komunia 2023 w niektórych miejscach już się rozpoczęła, a w innych jeszcze nie. Sezon na tę uroczystość można jednak uznać za otwarty. Pierwsza Komunia Święta i przygotowania do tego święta odbywają się nie tylko w kościele, ale także w szkole. Uczniowie na lekcjach religii zdobywają potrzebną im wiedzę, następnie uczestniczą w próbach i spotkaniach w kościele, by ostatecznie móc przeżyć uroczystość Pierwszej Komunii Świętej .

Obecnie do Pierwszej Komunii Świętej przystępuje się w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Najbardziej intensywny czas przygotowań w szkole rozpoczyna się od września. Katecheci uczą dzieci modlitw i wypełniania praktyk religijnych. Później rozpoczynają się spotkania w kościele, a przed samą uroczystością - próby. Harmonogram przygotowań do Pierwszej Komunii jest różny w zależności od konkretnej parafii. Bardzo często także rodzice chodzą na spotkania do kościoła.