Uroczystości odpustowe w Wielu 2023. Pielgrzymi z różnych zakątków Polski przybyli do Kalwarii Wielewskiej ZDJĘCIA

Każdego roku wydarzenie to przyciąga tysiące pielgrzymów z całego regionu, którzy w tym miejscu, przy obrazie Matki Bożej Pocieszenia szukają duchowego wsparcia, pociechy i nadziei.

- Kult Matki Bożej Pocieszenia swój początek bierze z Bolonii. W XVII wieku ludność była dziesiątkowana przez zarazę i wówczas duchowieństwo z ludem wiernym zwróciło się o pomoc i wsparcie oraz pociechę do Matki Bożej. Zaraza ustała. To był początek kultu Matki Bożej Pocieszenia, który trwa do dziś. Wielewianie najpierw pielgrzymowali wraz z innymi pątnikami do Chojnic, gdzie ojcowie Augustianie dbali o ten kult i go rozszerzali - mówi ks. Jan Flisikowski, proboszcz parafii w Wielu, a także kustosz Kalwarii Wielewskiej.

Wśród ludu do dziś powtarza się słowa: „idzeme do Pecieszci". Obecny obraz Matki Bożej Pocieszenia, który znajduje się w Wielewskim Sanktuarium, został przeniesiony z Chojnic w 1852 roku, po 30-letnich staraniach. Nastąpiło to po kasacie Zakonu Augustianów w Chojnicach. Ukoronowany został Koronami Papieskimi 28 maja 2017 roku. Dziś przychodzą i przyjeżdżają do Maryi pątnicy nie tylko w dniach odpustów, ale również w ciągu całego roku. Szukają u Jej tronu pomocy i pociechy.