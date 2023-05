W ciągu ostatnich kilkunastu dni przez powiat kościerski przetoczyła się fala pożarów lasów i traw

Czasem powodem wybuchu pożaru jest człowiek, bywa też, że dochodzi do nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Ostatnia akcja w Olpuchu w powiecie kościerskim zaniepokoiła zarówno strażaków jak i leśników. Ściółka leśna jest bardzo sucha, a to nie wróży dobrze.

Rosnąca na pograniczu drogi i lasu brzoza z koroną obciążoną świeżymi liśćmi przy stosunkowo niewielkim podmuchu przewróciła się na linię energetyczną. I to wystarczyło, by doszło do nieszczęścia. Iskry spadły na wysuszoną ekstremalnie ściółkę, wiatr dokonał reszty.

- W porę dostrzeżony dym zaalarmował o zagrożeniu. Druhowie z kościerskiej PSP i okolicznych OSP jak zwykle zadziałali bezbłędnie - dodają leśnicy. - Szczęście w nieszczęściu, że pożar rozpoczął się w starszym (71 lat) drzewostanie sosnowym, w którym spaleniu uległa jedynie ściółka.