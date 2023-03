W gminie Dziemiany zaginęła...krowa. Zwierzę uciekło z zagrody. Rolnik poinformował policję

- Do Posterunku Policji w Dziemianach zgłosił się 63-letni rolnik i powiadomił o ucieczce z bydła w postaci jałówki o wadze ok. 200 kg typu holenderskiego (czarno-biała) - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - W przypadku napotkania zwierzęcia osoby proszone są o kontakt z właścicielem pod nr tel. 515283418 lub z nr alarmowym 112.

Na szczęście krowy są z natury dość łagodne więc nie trzeba się obawiać o bezpieczeństwo, gdy napotka się ją na swojej drodze. Jednak pamiętajmy, że to zwierzę, zatem najrozsądniej byłoby się do niego po prostu nie zbliżać, a o lokalizacji poinformować policję. Dzięki temu właściciel będzie mógł bezpiecznie przetransportować jałówkę do reszty obory.