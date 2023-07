W Grabowie stanęły wiatraki, a zamiast drogi jest „ścieżka rowerowa” - uważa nasza Czytelniczka

W pobliżu wiatraków znajdują się siedliska żurawi i żab, a teren jest położony na obszarze Natura 2000. Jak podkreślają niektórzy mieszkańcy, w ogóle nie wiedzieli o tym, że taka inwestycja jest planowana we wsi. Do naszej redakcji wpłynął list Czytelniczki, która ma wiele zastrzeżeń na temat pobliskiej drogi.

- Mieszkam chyba w najbliższym sąsiedztwie wiatraków, o których była mowa w artykule pod tytułem „ Mieszkańcy Grabowa Kościerskiego obawiają się wiatraków” - pisze nasza Czytelniczka. - Moim zdaniem, jest bardzo dużo nieprawidłowości związanych z tą budową. W artykule piszecie, że „wpłynęły protesty mieszkańców, których treść była analizowana i brana pod uwagę przy zajmowaniu stanowiska. Organem wydającym decyzję środowiskową w tej sprawie był wójt gminy Nowa Karczma, do którego należało odniesienie się do wniesionych uwag i wniosków.” My z mężem nie mogliśmy wystosować żadnego protestu, ponieważ nie zostaliśmy powiadomieni o planowaniu inwestycji. Możliwe, że stało się tak, ponieważ należymy do gminy Kościerzyna, a nie do gminy Nowa Karczma i mimo że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Karczma, odległość od naszego domu do najbliższego wiatraka wynosi około 450 m (czyli o co najmniej 50 m za blisko), nikt nas o niczym nie poinformował.