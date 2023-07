W Jez. Gałęźnym w Kościerzynie utonął 19-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego

Utonięcie w Kościerzynie

9.07.2023 r. ok. godz. 18.30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie o wyłowionym młodym mężczyźnie z jeziora Gałęźnego w Kościerzynie, który mimo podjętej reanimacji zmarł.

- Oficer natychmiast wysłał w to miejsce policjantów. Mundurowi po przybyciu na miejsce zabezpieczyli teren. Wstępnie ustalili, że 19-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego wszedł do jeziora, by się wykąpać, w którymś momencie stracono go z oczu i zaczęła się akcja poszukiwawcza - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji. - Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg, jednak pomimo długiej akcji reanimacyjnej 19-latek zmarł.

Obecnie na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora i biegłego lekarza. Mundurowi ustalają przyczyny zdarzenia. Dodajmy, że 40-minutową reanimację mężczyzny prowadzili strażacy. Na miejscu pojawiło się także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jest to już drugie utonięcie w tym roku w powiecie kościerskim. 26.06.2023 r. doszło do utonięcia nad jeziorem Sudomie.