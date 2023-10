W Kościerzynie dyskutowali o budowie północnej części obwodnicy. Jest deklaracja wsparcia rządu

- Porozumieliśmy się z burmistrzem Michałem Majewskim, że część środków przekaże samorząd, a my również po stronie rządowej będziemy działać, aby zabezpieczyć wsparcie finansowe. Dzięki temu mogłyby się rozpocząć najpierw działania planistyczne, później projektowe, a na koniec budowa tego brakującego odcinka obwodnicy Kościerzyny - mówi Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. - Wówczas samochody nadjeżdżające z kierunku Stężycy nie przejeżdżałyby przez centrum Kościerzyny i nie powodowały korków. Jeżeli w wyniku prac planistycznych okaże się, że będzie to droga krajowa, to wówczas inwestycja będzie po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast jeśli samorządowa, to będziemy pozyskiwać środki na jej zrealizowanie z takich rządowych programów jak Fundusz Rozwoju Dróg czy Polski Ład.