W Kościerzynie powstała Lodówka Dobroci. Mieszkańcy mogą tu zostawiać jedzenie dla potrzebujących ZDJĘCIA

Lodówka dla potrzebujących w Kościerzynie

Terminy przydatności posiłków są sprawdzane w lodówce co dwa dni, natomiast co 5 dni będzie ona myta. Na urządzeniu znajduje się regulamin i warto go przeczytać, zanim zostawi się tu jedzenie. Co ważne, potrzebujesz - korzystaj. Oczywiście warto też pamiętać o innych i nie zabierać wszystkiego. Na pozostawionym jedzeniu trzeba oznaczyć datę przydatności i ewentualne alergeny, które mogą w nim występować. Produkty o charakterystycznym zapachu warto umieścić w szczelnym pojemniku.