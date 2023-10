W Kościerzynie powstało 66 mieszkań. W listopadzie 2023 r. mieszkańcy otrzymają klucze

Mieszkania na ul. Rogali w Kościerzynie

Nowe mieszkania w Kościerzynie z pewnością rozwiążą przynajmniej część problemów mieszkańców z brakiem własnego lokum. Miasto na ten cel pozyskało 14 mln zł dotacji. Bloki powstały przy ul. Tomasza Rogali.

- W Kościerzynie powstało 66 mieszkań, dzięki dofinansowaniu z dwóch rządowych funduszy - mówi Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. - To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców. Mogła zostać zrealizowana dzięki dobrej współpracy rządu z samorządem.

W lipcu 2022 roku miejska spółka Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podpisała umowę na budowę dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Tomasz Rogali. W drodze przetargu wyłoniona została firma PB Narloch, która wybudowała dwa budynki o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 2 370,8 m/kw. W sumie powstało 66 mieszkań, w tym 36 mieszkań o powierzchni od 25 do 29 m/kw, 18 mieszkań o powierzchni od 36 do 38 m/kw i 12 mieszkań o powierzchni ok. 50 m/kw. Również nie zapomniano o osobach niepełnosprawnych, dla których przystosowanych jest sześć mieszkań na parterze.