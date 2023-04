W muzeum wcale nie musi być nudno, a zwiedzanie może być zabawą. Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie rusza z lekcjami muzealnymi

Warto dodać, że wcześniej zajęcia muzealne zostały wprowadzone w Muzeum Ziemi Kościerskiej oraz Muzeum Akordeonu w Kościerzynie.

- Muzeum to dla nas miejsce spotkania, zdobywania wiedzy, inspiracji, poznania historii i kultury, do którego serdecznie Państwa zapraszamy - podkreśla Krzysztof Jażdżewski. - Lekcja muzealna to atrakcyjna propozycja zwiedzania muzealnych ekspozycji. Zamiast tradycyjnego oprowadzania, opowiadamy o najciekawszych eksponatach znajdujących się w muzeum i zapraszamy do wspólnej zabawy. Dla uczestników zajęć przygotowane są zagadki, rebusy, krzyżówki, kolorowanki oraz ciekawe zadania pobudzające wyobraźnię i zachęcające do wspólnej dyskusji na temat historii Kościerzyny i Kaszub. Ponadto zajęcia są wzbogacone prezentacją multimedialną, dzięki której przekazywane treści łatwiej zapamiętać.