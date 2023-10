W niedzielę 8 października 2023 r. zakończenie sezonu motocyklowego w Kościerzynie

To spotkanie jest dedykowane wszystkim pasjonatom dwóch kółek. Spotkanie na zakończenie sezonu rozpocznie się od mszy świętej o godzinie 14:00 w kościele Chrystusa Króla Wszechświata w Kościerzynie. Następnie uczestnicy przeniosą się do urokliwego Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie, gdzie czekać będzie pyszny poczęstunek. To również doskonała okazja do podziwiania zarówno klasycznych, jak i najnowszych modeli maszyn. Na miejscu strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Kościerzynie pokażą inscenizację wypadku motocyklowego.