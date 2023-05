W powiecie kościerskim przybywa ścieżek rowerowych. Mieszkańcy na rowerze bezpiecznie pojadą z Będomina do Nowego Barkoczyna

Ścieżki rowerowe w powiecie kościerskim

W powiecie kościerskim powstaje kolejna ścieżka rowerowa. Mieszkańcy będą mogli pojechać nią z Będomina do Nowego Barkoczyna. Jak na razie wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, co daje nadzieję, że jeszcze we wrześniu będzie można korzystać z nowej trasy i jesień spędzić aktywnie na dwóch kółkach.

Powiat Kościerski otrzymał dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dodajmy, że poza budową trasy rowerowej projekt obejmuje również przebudowę drogi powiatowej nr 2413G.