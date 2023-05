W powiecie kościerskim w 2023 roku zanotowano 486 zgłoszeń dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa

- Porównując wykroczenia dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości do ilości zgłoszeń w roku 2022, to można śmiało powiedzieć, że wykroczenia w ruchu drogowym we wskazanych miejscach znacznie zmalały - mówi Piotr Kwidziński. - W wyniku analizy informacji nanoszonych na mapę wielokrotnie organizowano dodatkowe działania prewencyjne, podczas których zatrzymywano sprawców przestępstw i wykroczeń, a następnie wyciągano wobec nich konsekwencje prawne, nakładając na te osoby mandaty lub kierując do sądu wnioski o ukaranie. Wszystkie wymienione powyżej przedsięwzięcia zmierzające i przyczyniające się do likwidacji zagrożeń zasygnalizowanych przez mieszkańców powiatu kościerskiego, dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszym obszarze.