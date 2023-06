W Szatarpach po raz pierwszy na Pomorzu zorganizowano Zawody Pucharowe Polskiej Ligi Nosework. To doskonały trening dla psów i zabawa

Zawody nosework na Pomorzu

W Szatarpach w gm. Nowa Karczma po raz pierwszy na Pomorzu odbyły się Zawody Pucharowe organizowane przez Polską Ligę Nosework oraz szkołę In Harmony - Szkolenie Psów. To wydarzenie przyciągnęło miłośników czworonogów z różnych zakątków Polski. Nic dziwnego - bo nosework, to nie tylko doskonały trening, ale i świetna zabawa dla zespołu, czyli psa i jego właściciela.