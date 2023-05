W ten weekend wszyscy zmierzają do „Pocieszki”. W Wielu odbywa się odpust || ROZMOWA

Ks. Jan Flisikowski, proboszcz parafii w Wielu, a także kustosz Kalwarii Wielewskiej, mówi o tym, dlaczego warto wziąć udział w uroczystościach odpustowych na w Wielu już w weekend.

Przed nami ważne wydarzenie, kolejne uroczystości odpustowe na Kalwarii w Wielu. Jak brzmi tegoroczne hasło wydarzenia?

Każdy rok obchodów Uroczystości Odpustowych na Wielewskiej Kalwarii ma swoje przesłanie. Tegoroczne hasło streszcza się w słowach: „Wsłuchujemy się i wcielamy w życie nauczanie Świętego Jana Pawła II” Proszę powiedzieć po co właściwie pielgrzymi z różnych zakątków Polski przybywają do Wiela? Czego szukają przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia?

Kult Matki Bożej Pocieszenia swój początek bierze z Bolonii. W XVII wieku ludność była dziesiątkowana przez zarazę i wówczas duchowieństwo z ludem wiernym zwróciło się o pomoc i wsparcie oraz pociechę do Matki Bożej. Zaraza ustała. To był początek kultu Matki Bożej Pocieszenia, który trwa do dziś. Wielewianie najpierw pielgrzymowali wraz z innymi pątnikami do Chojnic, gdzie ojcowie Augustianie dbali o ten kult i go rozszerzali.

Wśród ludu do dziś powtarza się słowa: „idzeme do Pecieszci’. Obecny obraz Matki Bożej Pocieszenia, który znajduje się w Wielewskim Sanktuarium został przeniesiony z Chojnic w 1852 roku, po 30-letnich staraniach naszych ojców. Nastąpiło to po kasacie Zakonu Augustianów w Chojnicach. Ukoronowany został Koronami Papieskimi 28 maja 2017 roku.Dziś przychodzą i przyjeżdżają do Maryi pątnicy nie tylko w dniach odpustów, ale również w ciągu całego roku. Szukają u Jej tronu pomocy i pociechy. Doświadczamy wielu burz i wichrów w codziennym życiu, u Mamy - Maryi jesteśmy bezpieczni i wracamy do swoich domów umocnieni i przemienieni. Kalwaria Wielewska zaś wywodzi się z kultu maryjnego. Warto zwrócić uwagę na ostatni monument postawiony u podnóża Kalwarii staraniem ks. ppłk. Józefa Wryczy (od 2019 roku decyzją Prezydenta RP podniesiony do stopnia generała brygady), a wykonany przez Teodora Plińskiego: Ambona w kształcie łodzi, która ustawiona jest w kierunku Krzyża postawionego w XII stacji.

Piękne wywodzi się z tego faktu przesłanie: jeśli ktoś w łodzi swojego życia płynie z Jezusem i kieruje się w stronę latarni - Krzyża, to się nie zagubi i bezpiecznie dopłynie do portu zbawienia.

Czy po trudnych latach pandemii, a także wielu obaw i lęków jakie sprawił wybuch wojny w Ukrainie zauważył ksiądz większe zainteresowanie pielgrzymkami i poszukiwaniami oparcia w Bogu?

Ludzie w wyniku pandemii oraz ostatnio wojny w Ukrainie częściej przybywają na Kalwarię oraz przed obraz Matki Bożej Pocieszenia. Oddaliliśmy się od siebie poprzez lęk o zarażenie się, strach przed chorobami. Obserwuję często pragnienie bycia znów razem, głód za utraconą wspólnotą. Któż inny jak nie Bóg i Maryja mógłby być wsparciem i pociechą na zakręcie życia? Szukamy pociechy i umocnienia głębszego, a nie chwilowych „pociech”, które w rezultacie dają jeszcze większy ból i głód prawdziwych wartości.

Jaki jest plan wydarzeń w Wielu, co zawsze przyciąga największą uwagę?

Główne uroczystości będą miały miejsce w dniach: 20-21 maja 2023 r. Będą zwieńczeniem duchowego, tygodniowego przygotowania w ramach Renowacji Misji Świętych prowadzonych przez Ojców Redemptorystów: O. Henryka i O. Łukasza. Program będzie się przedstawiał następująco: godz.12 - przywitanie Pielgrzymów (ulica Dąbrowska - przed Domem Kultury), przejście procesjonalne do kościoła, odsłonięcie obrazu, zakwaterowanie, czas na toaletę i posiłek. Godz.13 - msza święta dla Pielgrzymów z Chojnic, Zblewa, Konarzyn i Starej Kiszewy. Godz.13 - 15 spowiedź święta. Godz.15 - Droga Krzyżowa na Kalwarii, wyjście z kościoła oraz powrót do świątyni; kazanie przy 12 Stacji. Godz.17:30 msza święta w kościele przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Pocieszenia z kazaniem, koncert refleksyjno-muzyczny pt: „Wsłuchujemy się w nauczanie Św. Jana Pawła II” - w wykonaniu Benka Dornowskiego (ex Czerwone Gitary) i Bogusława Olszonowicza (Zespół DUVAL), Apel Jasnogórski.

Niedziela - 21 maja 2023r., godz. 7 - msza święta w kościele przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Pocieszenia, godz. 9:15 procesjonalne przejście do miejsca celebry (Kaplica III Upadku), godz.10 - uroczysta msza święta odpustowa w intencji Pielgrzymów, Parafian, Gości oraz Dobrodziejów pod przewodnictwem diecezjalnego biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny, godz.13:30 - pożegnanie Pielgrzymów i udzielenie błogosławieństwa na drogę (ulica przed Kościołem).

Jakie podejście do pielgrzymek mają młodzi ludzie, którzy wydawać by się mogło, że są obecnie najbardziej zaaferowani światem wirtualnym?

Obserwujemy zainteresowanie ludzi młodych światem wirtualnym, często są uwiązani na tzw. „smyczy komórkowej”, ale coraz więcej młodych szuka głębszych, prawdziwych wartości, pragnie umacniać swoją wiarę poprzez liturgię, pielgrzymkę, ekstremalną drogę krzyżową, poszukuje prawdziwej tożsamości. Kościół w Wielu w tych dniach ma niezwykle młode i piękne oblicze. Ich entuzjazm umacnia i buduje nas starszych, którzy często przyjmujemy postawę zachowawczą i wycofania. Obserwuję od pewnego czasu większą „eucharystyczność” wśród ludzi młodych, coraz częściej proszą o głębszą spowiedź świętą, proszą o stałe kierownictwo duchowe.

W każdy czwartek od porannej aż do wieczornej liturgii w naszym Sanktuarium jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji nowych powołań i za powołanych. Przychodzą też ludzie młodzi coraz częściej, a w miesiącach letnich młodzi turyści i pielgrzymi wcale nie są odosobnieni. Każdego roku ogromne wrażenie robi przywitanie pielgrzymów i taniec feretronów? Czy ta kaszubska tradycja ma naśladowców?

Przywitanie i pożegnanie Pielgrzymów również przykuwa wielką uwagę. Gdy ktoś stanie z boku i nie wie, o co w tym zwyczaju tańczących feretronów chodzi, to zapewne uśmiecha się z niezrozumieniem. To wieloletnia już tradycja, gdy przybywające czy żegnające się feretrony z feretronem Gospodarzy miejsca, czyli z feretronem z Wiela przy specjalnym hejnale wykonywanym przez orkiestrę dętą.

Wymaga to specjalnego przygotowania i dosyć wielkiej „krzepy”, a wszystko to na większą chwałę Boga i Matki Najświętszej. Wykonują tę niezwykłą czynność młodzi ludzie z wiarą i poświęceniem. Podobne tradycyjne zwyczaje obserwuje się w Wejherowie czy Sianowie.

Kto w tym roku zapowiedział swoją obecność w Wielu? Wiemy, że uroczystość gromadzi także artystów, ludzi kultury czy polityki.

W trakcie pożegnania Pielgrzymów nastąpi otwarcie wystawy pt. „Duchowieństwo w służbie Bogu i Ojczyźnie” , której autorem jest warszawski opozycjonista Adam Borowski przy patronacie IPN-u. Prawdopodobnie to Pan Adam Borowski otworzy tę wystawę. To przypomnienie wielkiego wkładu Ludzi Kościoła w wolność i naszą niepodległość.

Ostatnio o tym często się zapomina, niestety. Za ten pomysł jesteśmy wdzięczni Panu Adamowi. Z Wiela ta wystawa trafi m.in. na Pomorzu do Wejherowa, Redy, Słupska, Gdyni, Gdańska. Zapraszam już dziś do Wiela w najbliższą sobotę i niedzielę. Bądźmy razem we Wspólnocie Wiary. Gośćmi honorowymi będą na czele z naszym Pasterzem ks. biskupem Ryszardem Kasyną również m.in. marszałek województwa pomorskiego, posłowie i senatorowie naszej ziemi, wojewoda pomorski, ministrowie: Marcin Horała i Jarosław Sellin, przedstawiciele władz samorządowych. Pierwszy raz przybędą w pielgrzymce pieszej pielgrzymi z parafii Ugoszcz k. Bytowa, autokarowo zaś pielgrzymi z parafii Wałdowo i z Lęborka.

