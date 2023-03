We wrześniu 2022 roku w lesie znaleziono zwłoki 20-letniego mieszkańca Kościerzyny. Co się wydarzyło? Joanna Surażyńska

Zwłoki 20-letniego mieszkańca Kościerzyny znalazła przypadkowa osoba we wrześniu 2022 roku. Wszystko wskazuje na to, że młody mężczyzna zmarł 20.08.2022 r. Jego ciało znaleziono w lesie niedaleko Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie. Sprawę wyjaśniała kościerska policja. Teraz zapadła decyzja co do jej dalszych losów.