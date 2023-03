Wielkanoc 2023. Ile kosztuje catering na święta. Sprawdź ceny sałatki jarzynowej, żurku, mazurka czy babki ZDJĘCIA

Wielkanoc 2023. Ceny w restauracjach

Tegoroczna Wielkanoc tania nie będzie, a sałatka jarzynowa i biała kiełbasa dla niektórych mogą stać się prawdziwym luksusem. Zwłaszcza, jeśli zdecydujemy się na świąteczny catering. Restauracje, które oferują tę formę sprzedaży swoich wyrobów wyceniły, ile klienci muszą zapłacić za to, by nie spędzać wielu godzin w kuchni.

Wielkanoc żurkiem stoi. Nic zatem dziwnego, że wielu nie wyobraża sobie świąt bez tej zupy. Za słoik 0,9 l średnio trzeba zapłacić od 31 zł do ponad 40 zł. Zupa szparagowa z łososiem to już wydatek ponad 50 zł, ale można też postawić na nieco tańszy krem z białych warzyw już za 24 zł.

Sałatka jarzynowa to w wielu domach produkt "must have". Gotowanie, a potem krojenie wielu warzyw zabiera sporo czasu. Do tego trzeba kupić jajka "w cenie" i majonez, który do najtańszych też nie należy. Kto by chciał zaoszczędzić sobie trudu, może zamówić "gotowca". Za litrowy słoik warzywnego rarytasu trzeba zapłacić 45 zł, a kilogram w niektórych miejscach kosztuje 79 zł.