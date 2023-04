Wielkanocne pocztówki zachwycają! Niektóre mają ponad 100 lat. Zobaczcie, jak uroczo wyglądała Wielkanoc ZDJĘCIA

Izolda Wysiecka w swojej kolekcji najwięcej ma kartek niemieckich, francuskich i belgijskich.

- Bierze się to z dwóch względów - bliskość geograficzna, no i fakt, że akurat te kraje produkowały najwięcej pocztówek - dodaje. -Małgorzata Baranowska, nieżyjąca już kolekcjonerka i autorka świetnej książki "Posłaniec uczuć" napisała o niemieckich kartkach z okresu I wojny mniej więcej tak: "Niemcy fotografują się dosłownie z każdym zdobytym krzakiem" i potem takie zdjęcia wysyłali jako pocztówki. Co ciekawe, Belgia produkowała rocznie więcej kartek niż miała mieszkańców.