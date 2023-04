Wiosenny spacer w Kościerzynie. Wybierz się do Parku Rodzinnego nad Jeziorem Kaplicznym w Kościerzynie ZDJĘCIA Joanna Surażyńska

Pogoda za oknem zachęca do spacerów. Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na wiosnę. Warto się wybrać do Parku Rodzinnego nad Jeziorem Kaplicznym w Kościerzynie i odetchnąć świeżym powietrzem. To okazja, by naładować akumulatory i oderwać się myślami od codziennych problemów.