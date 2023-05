Wiosna w Kościerzynie. Miasto z lotu ptaka. Zdjęcia wykonane przez Dawida Miłtę zachwycają! GALERIA

Rowerem po Kaszubach

Szlaki kajakowe

Na obszarze WPK można także przyjemnie spędzić czas nad wodą. Szlaki kajakowe i przystanie to doskonałe zaplecze dla miłośników sportów wodnych, takich jak choćby kitesurfing, windsurfing czy żeglarstwo. A same spływy malowniczą rzeką Wdą stwarzają wspaniałą okazję do poznania przyrody z innej perspektywy. Wszystko po to, aby zachęcić mieszkańców i turystów do korzystania z wyznaczonych szlaków, ścieżek i miejsc widokowych, a tym samym umożliwić poznanie terenów WPK, zachowując istniejące bogactwo przyrodnicze.

Kaszubskie Morze

Kompleks Jezior Wdzydzkich o powierzchni 1455,6 ha jest największym kompleksem jeziornym w tej części Kaszub, natomiast jezioro Wdzydze jest szóstym pod względem głębokości wśród jezior Polski. Ewenementem na skalę kraju, a nawet Europy są liczne naturalne wyspy na jeziorach kompleksu. Ostrów Wielki, Glonek, Ostrów Mały, Sorka, Sidły, Mielnica, Przerośla i Ceronek - to wyspy jeziora Wdzydze. Na jeziorze Gołuń znajduje się wyspa Trzepcyn, a na Jelenim - Ostrówek. Największa z wysp, Ostrów Wielki, o pow. 90,66 ha i długości około 3 km to druga co do wielkości wyspa jeziorna w Polsce. Najmniejsza zaś to zaledwie kępa trzcin wyrastających ponad powierzchnię wody. Wszystkie jednak mają ogromne znaczenie jako siedlisko i obszar lęgowy rzadkich i chronionych ptaków wodno-błotnych.