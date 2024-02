Wszedł do mieszkania w Kościerzynie i sterroryzował poszkodowanego przedmiotem przypominającym broń Joanna Surażyńska

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie w mieszkaniu rozboju z użyciem przedmiotu przypominającego broń. W piątek mężczyzna został doprowadzony przez funkcjonariuszy do sądu, otrzymał sankcje w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania. Zatrzymanemu za to przestępstwo grozi do 15 lat pozbawiania wolności.