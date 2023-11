Wszystkich Świętych 2023 w Starych Polaszkach. Mieszkańcy tłumnie odwiedzają groby swoich bliskich

Wszystkich Świętych w Starych Polaszkach

Dla chrześcijan uroczystość Wszystkich Świętych jest uroczystością nakazaną, co oznacza, że wierni mają obowiązek uczestnictwa w tym dniu we mszy św. Na cmentarzach i w ich okolicach prawdziwe tłumy.

Uroczystość Wszystkich Świętych to czas, kiedy wierni modlą się za dusze zmarłych i odwiedzają groby swoich bliskich, zapalając znicze i składając kwiaty. Tradycyjnie w tym dniu odwiedza się cmentarze. To ważne święto religijne, które ma na celu uczczenie pamięci tych, którzy odeszli.

Historia cmentarza w Starych Polaszkach

W 1925 roku cmentarz parafialny w Starych Polaszkach piękniał. Dzieciaki na święto lasu posadziły wokół cmentarza żywopłot, kilka lat później zasadzono krzewy i drzewka ozdobne. O zasadach grzebania decydowała stara tradycja chrześcijańska, która jednoznacznie nakazuje chowanie zmarłych na osi wschód - zachód.

Poza cmentarzem w Starych Polaszkach na terenie parafii znajdują się inne miejsca grzebalne - cmentarze poewangielickie. Jedno z takich miejsc znajduje się w Nowych Polaszkach i funkcjonowało do zakończenia działań wojennych drugiej wojny światowej. Jak to z większością takich cmentarzy bywało, tak i ten został zapomniany, zaniedbany i częściowo zdewastowany.

Działo się tak do momentu, kiedy w 1995 roku wojewoda gdański przekazał teren parafii na własność. Mieszkańcy z inicjatywy byłego proboszcza Edmunda Talaśki, ostro wzięli się do pracy. Teraz cmentarz poewangielicki w Nowych Polaszkach jest miejscem, które spełnia wszystkie wymogi do tego, ażeby można było grzebać zmarłych.