Wybory 2023 - gdzie głosować w gm. Nowej Karczmie? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Szatarpy 15, 83-421 Szatarpy numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

adres: Starowiejska 68, 83-403 Grabowo Kościerskie numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

adres: Będomin 16, 83-422 Będomin numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

adres: Szkolna 5, 83-404 Nowa Karczma numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

adres: Jana Pawła II 22, 83-422 Nowy Barkoczyn numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

adres: Braci Czarlińskich 23, 83-422 Lubań numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

adres: Szkolna 4, 83-404 Nowa Karczma numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Protesty wyborcze – czym są i co warto o nich wiedzieć?

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Wybory - kiedy i w jakich godzinach będzie można głosować?

Wybory do Sejmu i Senatu zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.