Wybory parlamentarne i referendum 2023. Tak głosowanie przebiega w Kościerzynie

Wybory parlamentarne 2023 i referendum

W pomorskim, a w tym i powiecie kościerskim, głosowanie rozpoczęło się zgodnie z planem. W lokalach wyborczych na wyborców czekają trzy jednostronicowe karty do głosowania. Na jednej karcie znajdą się listy kandydatów do Sejmu zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym (w kolejności zgodnej z wylosowanymi numerami). Druga karta zawiera nazwiska kandydatów do Senatu. Trzecia karta - cztery pytania referendalne.

Frekwencja w Kościerzynie do godz. 12 wyniosła 24,69 proc. Wydano 4115 kart do głosowania. Liczba uprawnionych do głosowania to 16 668. Jeśli chodzi o powiat kościerski, do godz. 12 najwięcej osób zagłosowało na terenie gminy Kościerzyna i miasta. Natomiast najniższą frekwencję do południa odnotowano w gminie Stara Kiszewa.