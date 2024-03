Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na burmistrza Kościerzyny w ogniu pytań! Sprawdź, jakie mają plany na rozwój miasta

Wybory samorządowe już 7 kwietnia 2024 r. Mieszkańcy pójdą do urn, by wybrać burmistrzów, wójtów i radnych. W Kościerzynie o fotel burmistrza walczy trzech kandydatów: Mateusz Hołdys z KWW Koalicja dla Kościerzyny, Dawid Jereczek z KWW Forum Dialogu Kościerzyna i obecny burmistrz Michał Majewski z KWW Moje Miasto. Zapytaliśmy ich, jakie mają plany na rozwój Kościerzyny i dlaczego kandydują. Poznajcie ich odpowiedzi.

Kandydaci na burmistrza Kościerzyny odpowiadają na pytania

Już 7 kwietnia 2024 r. mieszkańcy ruszą do urn, by oddać głos na swoich faworytów w wyborach samorządowych. Będą wybierać wójtów, burmistrzów i radnych. Już wiadomo, kto zdecydował się zawalczyć o fotel burmistrza w Kościerzynie. Okazuje się, że do wyboru jest trzech kandydatów. To Mateusz Hołdys (41 lat) z KWW Koalicja dla Kościerzyny, Dawid Jereczek (39 lat) z KWW Forum Dialogu Kościerzyna i obecny burmistrz Michał Majewski (55 lat) z KWW Moje Miasto. Dodajmy, że kandydować na burmistrza może obywatel Polski, który posiada prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25. rok życia. Żeby wygrać, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli nie można na tej podstawie wyłonić wygranego, organizuje się drugą turę wyborów. Odbywa się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Wszystkim kandydatom na burmistrza zadaliśmy cztery pytania dotyczące ich pomysłów na rozwój miasta, a także dlaczego zdecydowali się kandydować w nadchodzących wyborach samorządowych. Pytania brzmiały: 1.Dlaczego zdecydował się Pan kandydować w wyborach?

2. Jaki ma Pan pomysł na rozwój Kościerzyny?

3. Co chciałby Pan zmienić w mieście?

4. Jaki jest Pana sztandarowy pomysł do zrealizowania w najbliższej kadencji?

Poniżej publikujemy odpowiedzi kandydatów w kolejności alfabetycznej

Mateusz Hołdys z KWW Koalicja dla Kościerzyny

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować w wyborach?

W Kościerzynie konieczne są zmiany. Obecny burmistrz chaotycznie i bez pomysłu zarządza miastem, a to prowadzi do wielu niepokojów wśród mieszkańców. Potrzebujemy świeżego spojrzenia na rozwój naszego miasta. Konkretnego planu i jego sukcesywnego wdrażania. Miasto nie jest niczyją własnością – nie jest moje czy twoje. Jest nasze, wspólne. Moi konkurenci już rządzili, razem i jakie mamy tego efekty? Z ich rządzenia niewiele dobrego wynikło. Dziś ci pokłóceni przyjaciele walczą o stołek burmistrza, ale czy w interesie mieszkańców? Mieszkam w Kościerzynie od urodzenia. Tu się wychowałem, tu założyłem rodzinę, tu z żoną wychowujemy trójkę dzieci, tu z ojcem prowadzę rodzinną firmę. Tutaj od lat działam społecznie, rozmawiam z różnymi ludźmi i to głównie oni mówią mi, że jest coraz gorzej. Dominuje chaos, partykularne interesy, bałagan. Dziś w Kościerzynie żyje się drogo. Chcę to zmienić, bo Kościerzacy na to zasługują.

Jaki ma Pan pomysł na rozwój Kościerzyny?

Kościerzyna może być inna. Chciałbym, aby miasto było przyjazne cenowo - tanie mieszkania i stabilne ceny opłat za ciepło, śmieci i wodę, światłowód w każdym domu. To jest ważne nie tylko dla mieszkańców Kościerzyny, ale też powinno zachęcić do osiedlania się w naszym mieście. W połączeniu z nowoczesną koleją łączącą dwoma torami Kościerzynę z aglomeracją trójmiejską i przejazdem w 40 minut stalibyśmy się alternatywą do mieszkania w zatłoczonym i drogim Trójmieście. Kościerzyna znowu musi być miejscem atrakcyjnym do życia. Rozwój Kościerzyny trzeba widzieć szeroko, we współpracy z innymi samorządami. Na bazie tej współpracy, w oparciu o Szpital, chciałbym stworzyć specjalną strefę usług medycznych i tym samym otworzyć nowe możliwości rozwojowe. Co chciałby Pan zmienić w mieście?

Chciałbym, aby mieszkańcy zmienili burmistrza. Obecny nie radzi sobie z rozwiązywaniem problemów Kościerzyny. A jest ich wiele i wymagają pilnego zajęcia się nimi. Trzeba obniżyć koszty życia w Kościerzynie. Konieczne jest wsparcie finansowe mieszkańców w wymianie kotłów, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Niezbędny jest bezpłatny dostęp do obiektów rekreacyjnych i sportowych – otwarte Orliki, zadaszone lodowisko, sale sportowe przy wszystkich szkołach, osiedlowe parki i place zabaw, park wodny nad Jeziorem Gałęźnym. Kościerska kultura wymaga zmian, atrakcyjnej i nowoczesnej oferty. Realizacja inwestycji musi być uzgodniona z mieszkańcami, przewidywalna. Niezbędna jest pomoc dla osób z niepełnosprawnościami oraz realne wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Budżet obywatelski. Dodatkowe bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, dobra edukacja, żłobek samorządowy, moto park z kinem samochodowym, klub młodzieżowy, cyfrowa rewolucja. To tylko niewielka część pomysłów Koalicji dla Kościerzyny na zmiany w mieście. O wszystkich można przeczytać w programie opracowanym podczas debat z mieszkańcami, który dostępny jest na: https://www.facebook.com/KoalicjadlaKoscierzyny.

Jaki jest Pana sztandarowy pomysł do zrealizowania w najbliższej kadencji?

Ochrona zdrowia i szeroko rozumiane bezpieczeństwo mieszkańców: czyste powietrze, ogólnodostępne usługi medyczne, niskie koszty utrzymania. Kościerzyna dobrym miejscem do życia.

Dawid Jereczek z KWW Forum Dialogu Kościerzyna.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować w wyborach?

Kościerzyna - to moje miejsce, gdzie serce bije mocniej, gdzie rodziły się moje marzenia i doświadczenia. Swoją podróż zawodową rozpocząłem w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, tam pod okiem znakomitej kierowniczki otrzymałem podstawy wiedzy administracyjnej, które później okazały się nieocenione. Następnie przez lata zaangażowania w samorząd pełniłem szereg funkcji: zastępcy dyrektora Centrum Kultury i Sportu, Radnego Miasta Kościerzyna, zastępcy Burmistrza Kościerzyny, a obecnie zastępcy Burmistrza Miastka, wygrywając konkurs na to stanowisko. To doświadczenie sprawiło, że dojrzała we mnie myśl o kandydowaniu na zaszczytną funkcję Burmistrza naszego Miasta. To również solidny fundament do tego, aby być dobrym liderem i skutecznie realizować wyznaczone cele, które stawia przed nami samorząd. Chcę, aby nasze Miasto tętniło życiem, aby każdy jego zakamarek kwitł w równym stopniu.

Jaki ma Pan pomysł na rozwój Kościerzyny?

Zrównoważony rozwój – z takim hasłem idziemy do tych wyborów. Widzimy, że wiele aspektów życia społecznego zostało zaniedbanych lub traktowanych powierzchownie, jak na przykład kultura, sport czy dialog społeczny. Chcemy, aby każda dziedzina życia naszego pięknego Miasta rozwijała się w sposób równomierny. Uważam, że błędem było całkowite wyprowadzenie wszystkich imprez z Rynku Miasta, przez co Rynek przestał „żyć”. Chcemy organizować małe, kameralne wydarzenia w tym miejscu, aby przywrócić mu dawną energię. Jednym z naszych pomysłów jest finansowanie sportu jako procent budżetu. Nasza propozycja jest jasna i klarowna, im większy budżet, tym większe finansowanie. Burmistrz powinien być mecenasem ludzi sportu i kultury, ponieważ oni promują Kościerzynę w kraju i za granicą, często poświęcając mnóstwo swojego czasu i energii.

Co chciałby Pan zmienić w mieście?

Przywrócimy dialog społeczny, którego nie ma dzisiaj w ogóle. Zobowiązuję się do corocznego spotykania się z Mieszkańcami w każdą rocznicę wyboru na urząd Burmistrza, to będą spotkania otwarte dla wszystkich Mieszkańców, a ponadto wprowadzimy regularne wideo-czaty ”na żywo” z możliwością zadawania pytań. Bardzo ważnym aspektem będzie też uruchomienie specjalnej strony internetowej do konsultacji społecznych różnych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto. Należy też pamiętać o przedsiębiorczości i dlatego jedną z pierwszych decyzji, jeśli Mieszkańcy 7 kwietnia wybiorą moją osobę, będzie powołanie Kościerskiego Forum Przedsiębiorców przy Burmistrzu. Musimy zadbać o naszych przedsiębiorców, aby czuli się zaopiekowani przez władze Miasta i tworzyć z nimi wspólnie dobry klimat do rozwoju przedsiębiorczości.

Jaki jest Pana sztandarowy pomysł do zrealizowania w najbliższej kadencji?

Rozwój infrastruktury miejskiej i osiedlowej są kluczowe dla naszej przyszłości. Są takie miejsca w granicach administracyjnych Miasta, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej i właśnie to chcemy zmienić. W przyszłej kadencji zamierzamy wybudować salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 4, o tym już mówiłem, a nawet pisałem interpelację w 2015 roku będąc radnym. Jednak największym wyzwaniem będzie doprowadzenie do „przedłużenia” obwodnicy Kościerzyny i połączenia jej z drogą wojewódzką nr 214 w kierunku Łeby, co pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy poza centrum Miasta, ale także poprawi jakość powietrza. Niestety w Kościerzynie, szczególnie w okresie grzewczym, jakość powietrza jest fatalna. Na ten aspekt będziemy kłaść bardzo duży nacisk poprzez promowanie programu Czyste Powietrze oraz zintensyfikowanie miejskiego programu wymiany źródeł ciepła. Nasza misja jest prosta – budować Kościerzynę tak, aby każdy Mieszkaniec miał szansę na rozwój i spełnienie swoich marzeń.

Michał Majewski z KWW Moje Miasto

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować w wyborach?

Start w wyborach bezpośrednich to oddanie się ocenie mieszkańców. Przez ostatnie dwie kadencje miałem zaszczyt, ale i ogromną odpowiedzialność pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Kościerzyna. Mieszkańcy oddając na mnie swój głos, obdarzyli mnie swoim zaufaniem. To był czas dużych zmian, rozwoju naszego Miasta, wspólnie z pracownikami, ale i naszymi mieszkańcami udało się zrealizować wiele kluczowych dla rozwoju Kościerzyny projektów. Najbardziej cieszy mnie jakość współpracy z pracownikami oraz dialog i rozwiązywanie problemów z mieszkańcami mojego miasta. Wybory pokażą, czy moje przekonania są trafne i czy mieszkańcy nadal chcą w tym kierunku rozwijać Kościerzynę. Poza tym Kościerzyna to po prostu mój dom, o który staram się dbać.

Jaki ma Pan pomysł na rozwój Kościerzyny?

Do tej pory nie zwodziłem mieszkańców obietnicami, których nie da się zrealizować. Teraz też nie zamierzam. Zdecydowanie jestem zwolennikiem przedstawiania prawdziwej rzeczywistości, nawet jeśli jest ona trudna do zaakceptowania. Zamierzam kontynuować rozwój infrastruktury drogowej, mieszkalnictwa, dbać o naszych seniorów poprzez zapewnienie im miejsc integracji i wypoczynku jak Dzienny Dom Pobytu SENIOR czy Centrum Integracji Społecznej, budować obiekty sportowe, rekreacyjne i miejsca wypoczynku dla pozostałych mieszkańców (stadion, sala sportowa, lodowisko, infrastruktura nad Jeziorem Gałęźnym). Naprawdę nie trzeba przewracać do góry nogami tego, co funkcjonuje. Należy harmonijnie, ale konsekwentnie dążyć do ciągłego doskonalenia jakości życia w naszym pięknym mieście. Co chciałby Pan zmienić w mieście?

Kościerzyna nie potrzebuje wielkich zmian, ale po trudnym okresie wydarzeń z ostatnich kilku lat – stabilizacji, bezpieczeństwa i wzajemnej troski o wspólne dobro. Prowadzimy jako samorząd rozmowy w kierunku rozpoczęcia budowy mieszkań czynszowych dla osób poszukujących stabilnego zakwaterowania, których nie stać na zakup własnego mieszkania. Istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju Miasta, ale i komfortu życia naszych mieszkańców - wybudowanie łącznika między drogą wojewódzką nr 214, a obwodnicą miasta, tak aby jak najbardziej odciążyć ruch tranzytowy w granicach administracyjnych miasta.

Jaki jest Pana sztandarowy pomysł do zrealizowania w najbliższej kadencji?

Pomysłów mam naprawdę bardzo dużo, oprócz wyborów zweryfikuje je m.in. dostępność środków zewnętrznych. Zrobię jednak wszystko, żeby w kolejnych latach tak jak do tej pory do naszego Miasta trafiało jak najwięcej środków dotacyjnych na kolejne strategiczne inwestycje, oprócz tych wymienionych wyżej również takie jak dokończenie uporządkowania parku za Urzędem Miasta, budowa kolejnej sali sportowej, zadaszenie lodowiska miejskiego czy budowa miejsc spotkań dla młodzieży.

