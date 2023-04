Wypadek motocyklisty w Kościerzynie Wybudowaniu. Mężczyzna stracił panowanie nad jednośladem, trafił do szpitala ZDJĘCIA

Do wypadku motocyklisty doszło 8 kwietnia ok. godz. 13.30 w Kościerzynie Wybudowaniu na drodze wojewódzkiej nr 214. Wszystko wskazuje na to, że 51-letni motocyklista stracił panowanie nad jednośladem i zderzył się z samochodem marki VW Turan, którym kierował 32-latek.