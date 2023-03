Wypadek w Szponie w gm. Nowa Karczma. 19-latka uderzyła samochodem w drzewo ZDJĘCIA

- Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 14.30 - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Kobieta kierowała volvo i jak wynika z jej relacji, zjechała na pobocze by uniknąć "czołówki" z innym pojazdem. W tej sytuacji poszukujemy świadków zdarzenia.

W niedzielę 19.03.2023 r. doszło do kolizji w Szponie w gm. Nowa Karczma. 19-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego zjechała autem na pobocze, a następnie uderzyła w drzewo. Kobieta podkreślała, że chciała uniknąć zderzenia z pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka. Niestety ten nawet się nie zatrzymał, by sprawdzić, w jakim stanie jest 19-latka.

Policja apeluje do kierowców, którzy widzieli sytuację, lub mają też nagrania z kamerek samochodowych, by zgłosili się do najbliższej jednostki policji lub zadzwonili do Komendy Powiatowej w Kościerzynie pod nr tel. 47742322 lub 112.



Na szczęście kobieta nie odniosła większych obrażeń w wyniku kolizji w Szponie.