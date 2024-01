Z nożem w ręku wtargnął do banku w Kościerzynie! Wściekł się, bo wpłatomat nie działał... Joanna Surażyńska

Kryminalni z kościerskiej komendy zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który groził i zmuszał do określonego zachowania pracowników jednej z placówek bankowych na terenie miasta. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.