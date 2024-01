Zaginął 13-letni Kacper Sędziak z Kościerzyny. Wyszedł do szkoły, ale do niej nie dotarł. Trwają poszukiwania

Zaginął 13-letni Kacper Sędziak z Kościerzyny

Z relacji zgłaszających wynika, że 13-letni Kacper Sędziak 2.01.2024 r. wyszedł z domu rodzinnego do szkoły, do której nie dotarł i do chwili obecnej nie wrócił do domu ani nie skontaktował się z rodziną. Informację o zaginięciu przekazała Policji matka.

Zaginiony jest szczupłej budowy ciała, ma 170 cm wzrostu, waży ok. 70 kg, włosy krótkie, ciemne. Chłopiec ubrany był w czarno-zieloną, pikowaną kurtkę z kapturem, spodnie jeansowe koloru ciemnego, czapkę z daszkiem koloru ciemnego.