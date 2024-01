Zniszczył bombkę na rynku w Kościerzynie. 20-latek tłumaczył policjantom, że się do niej nie zmieścił

Na początku stycznia 2024 r. Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie została powiadomiona przez pracownika Urzędu Miasta w Kościerzynie o zniszczeniu przez nieznanego mężczyznę ozdób świątecznych o wartości 7 tys. zł na miejskim rynku. Policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Przesłuchali świadków i zabezpieczyli monitoring miejski.

- Po szeregu czynności śledczy wytypowali sprawcę uszkodzenia. Wczoraj policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego, który został przewieziony do komendy policji, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji. - Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu. Tłumaczył, że był pod wpływem alkoholu i będąc na rynku, nie zmieścił się do bombki, przez którą chciał przejść.