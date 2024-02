Żółte znaki z czołgiem... Mieszkańcy zastanawiają się, co to znaczy?

W wielu miejscach pojawiają się znaki, które wzbudzają zainteresowanie mieszkańców. Żółty znak z czołgiem, jaki stoi w Kornem, wzbudził niepokój.

- To nie jest jakiś standardowy znak, który miniemy bez zastanowienia - mówi mieszkaniec gminy Kościerzyna. - Czołg nie kojarzy się dobrze, wzbudza niepokój i zastanawia, o co tu chodzi? Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, co on oznacza dla kierowców.

Jak się okazuje, do połowy maja na drogach niemal całego kraju, w tym powiatu kościerskiego, będzie odbywać się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi ćwiczeniami z udziałem polskich żołnierzy pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. W związku z tym dodatkowo oznakowano obiekty inżynierskie w ciągu wybranych dróg krajowych znakami wojskowej klasy obciążenia. Znaki te kierowane są jedynie do kierowców pojazdów wojskowych i nie mają znaczenia dla kierowców pojazdów cywilnych.