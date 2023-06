17-latek zatrzymany z narkotykami w Kościerzynie. W torbie miał marihuanę. Może trafić na 3 lata za kraty

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali 17-latka, który miał przy sobie narkotyki. Mundurowi podczas kontroli znaleźli w torbie należącej do mężczyzny marihuanę. Śledczy przedstawili zatrzymanemu zarzut dotyczący posiadania środków odurzających.

- W czwartek ok. godz. 23.50 funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie na jednej z ulic Kościerzyny zauważyli mężczyznę, który na widok policjantów zaczął się bardzo nerwowo zachowywać - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Mundurowi postanowili to sprawdzić i podczas kontroli znaleźli w torbie należącej do 17-latka marihuanę.

Zatrzymany jest mieszkańcem powiatu kościerskiego, z ulicy trafił wprost do policyjnego aresztu. Za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Niestety jak wynika z policyjnych statystyk, coraz młodsze osoby sięgają po narkotyki. Co sprawia, że tak wiele osób nie tylko zażywa je, ale także decyduje się na jazdę pod ich wpływem? Zwykle jest to poczucie bezkarności. Zatrzymanym do kontroli drogowej wydaje się, że jeśli nie spożywali alkoholu, to nic im nie zagraża. Tymczasem policjanci dysponują szybkimi narkotestami. Te skuteczne potrafią wykazać, czy kierowca jest na haju.