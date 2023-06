Burmistrz Kościerzyny nie otrzymał absolutorium. Radni wypunktowali jego pracę w 2022 roku

- W 2022 roku nastąpił dalszy wzrost zadłużenia z tytułu zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji o 3 mln zł - punktował podczas sesji radny Kazimierz Stoltmann. - Wysokość zadłużenia na koniec 2022 roku to 36 mln 700 tys. zł. Burmistrz pisze, że od 1 kwietnia 2015 roku komunikacja publiczna jest całkowicie bezpłatna i dobrze się rozwija. Tymczasem co roku znacząco rosną koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej. W 2022 roku wydano na to zadanie ponad 1,5 mln zł, mimo posiadania przez miasto własnych autobusów. Ponadto komunikacja nie odzwierciedla potrzeb wszystkich mieszkańców, nie zapewnia połączeń do wszystkich potrzebnych miejsc w Kościerzynie.