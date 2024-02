26 lutego 2024 r. do kina Remus wraca „Shrek” w wykonaniu aktorów warsztatów "Krzysztofiki"

Rozmowa z Krzysztofem Kaczmarkiem - aktorem, reżyserem, twórcą popularnych warsztatów aktorskich Krzysztofiki.

Choć do nowej, letniej edycji Krzysztofików zostało jeszcze kilka miesięcy, to młodzi aktorzy znów pojawią się na kościerskiej scenie?

26 lutego 2024 r. wraca do kina Remus „Shrek”, nasza ostatnia premiera. Gramy zaległe spektakle planowane jeszcze jesienią ubiegłego roku. Znów wspaniała gra aktorów, piękne piosenki, nowatorska choreografia. Uwielbiamy te spotkania z kościerską publicznością. To także okazja, aby młodzi aktorzy mogli ze sobą znów przeżyć kilka wspaniałych chwil. Właśnie. „Krzychy” ( czyli popularna nazwa Pana podopiecznych) stanowią zgrany zespół, z rodzinną atmosferą. Proszę zdradzić, jak udało się to osiągnąć? Może ma Pan jakąś receptę dla innych?

To nasz wielki - kadry - sukces, że ci młodzi ludzie zawiązują wielkie przyjaźnie, korespondują ze sobą , goszczą przyjezdnych w swoich domach. Po prostu bardzo się lubią. Są bardzo empatyczni, a przyjaźń traktują bardzo poważnie. Mogą zawsze na siebie liczyć.

Można powiedzieć, że to już zjawisko socjologiczne, wszak jest często duża różnica wieku między uczestnikami?

Ich dojrzałość pokazuje, że młodsi mogą spokojnie się dogadywać ze „starszyzną” i odwrotnie. Mamy nastolatki i... studentów. Scena , teatr bardzo zbliżają. Zacierają się różnice. W końcu na scenie musi grać zespół.

Teraz gracie głównie dla kościerskich szkół, ale jeszcze trochę i szykuje się tradycyjny wyjazd do Łodzi, do Pana Teatru.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi, gdzie znajduje się Scena Młodego Widza , będzie gościć „Shreka”. Pokażemy spektakl z okazji Dnia Dziecka - dokładnie 1 czerwca i to nie tylko dla młodych widzów. Wiem, że już szykują się także dorośli. Mam już zamówienia na bilety! „Krzychy” przy okazji zwiedzą nasze obecnie w przebudowie, rozwijające się miasto.

Oprócz satysfakcji artystycznej, to także piękna wycieczka. Pewnie dużo to kosztuje?

Dlatego jak to dawiej bywało, zwracam się z apelem do ludzi o dobrym sercu. Zbieramy tylko na transport kościerskich aktorów do Łodzi. Każdy grosz nam pomoże! Pobyt w Łodzi już jest zapewniony!

Czy już są plany na letnią edycję Krzysztofików?

Oczywiście już piszę scenariusz wraz z naszą absolwentką, obecnie studentką - Izą Flisikowską, która sama zgłosiła się do tej artystycznej pracy. W tym roku pokażemy musical na podstawie cudownej bajki pt. „COCO”. Zatem czekamy z niecierpliwością na nową premierę. Do zobaczenia 26 lutego i życzymy… pięknej pogody w czerwcu w Łodzi.

W imieniu kadry i uczestników serdecznie dziękuję. Redakcja jest od lat naszym naturalnym Przyjacielem.

