Misterium Męki Pańskiej w Konarzynach zgromadziło tłum wiernych. Młodzi aktorzy przypomnieli ostatnie dni życia Jezusa

Wspólnymi siłami mieszkańcy Konarzyn wraz z proboszczem miejscowej parafii przygotowali wyjątkowe wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci. W Niedzielę Palmową wystawiono Misterium Męki Pańskiej w kościele św. Antoniego Padewskiego. Uczestnicy mieli okazję doświadczyć na nowo ostatnich dni z życia Jezusa, podążając za aktorami, którzy odtworzyli kluczowe momenty tych wydarzeń.

W przedstawienie zaangażowały się całe rodziny, w tym dzieci i młodzież. Nad wszystkim zaś czuwała Katarzyna Peplińska, a patronatem objął je ks. proboszcz Marek Węsierski.

- Przedstawienie miało na celu przybliżenie i pogłębienie naszej wiary, a także zmobilizowanie dzieci do współpracy ze sobą, do wspólnego spędzania czasu wolnego, a także do integracji poprzez naukę i śpiew - mówi Patrycja Stoba z Konarzyn, w gminie Stara Kiszewa. - Najmłodsi nasi aktorzy mieli po 7 i 8 lat.