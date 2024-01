Wyjątkowy Orszak Trzech Króli w Nowych Polaszkach 2024! Mieszkańcy wspólnie wyruszyli w trasę. Zobaczcie zdjęcia

Orszak Trzech Króli w Nowych Polaszkach

W sobotę, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli. Chrystus w osobach Trzech Mędrców objawia się narodom i ogłasza, że zbawienie, które nam przyniósł jest darem dla wszystkich ludzi. Tego dnia w kościołach poświęcane są kadzidło i kreda. Odbywają się też popularne Orszaki Trzech Króli. Po raz pierwszy zorganizowano go w Nowych Polaszkach. Po mszy świętej piękny orszak przeszedł z Nowych Polaszek do Starych Polaszek. Przy plebani na uczestników czekało ognisko, przy którym można było upiec kiełbaski, bigos, barszcz ukraiński, a także chruściki i słodycze. Wydarzenie to było nie tylko oddaniem hołdu nowo narodzonemu Jezusowi, ale także doskonałym sposobem na integrację.

Określanie 6 stycznia „Świętem Trzech Króli” nie do końca jest poprawne, bo w rzeczywistości jest to Święto Objawienia Pańskiego, czyli Epifanii, jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Ma upamiętniać trzy biblijne wydarzenia: chrzest - po łacinie baptesimus, wesele w Kanie Galilejskiej - matrimonium i pokłon mędrców - co oddano wyrazem cogito - poznaję. Ale właśnie Trzej Królowie, Trzej Mędrcy czy Trzej Magowie zdominowali to święto. Oto ci znamienici mężowie mieli podążać za Gwiazdą Betlejemską, przybyć do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa i przekazać mu dary. Tradycja chrześcijańska uczyniła z nich reprezentantów świata pogańskiego, któremu też objawił się Mesjasz. Na tyle skutecznie zapisali się w tej historii, że uznawani są za świętych w katolicyzmie, prawosławiu oraz w starożytnych Kościołach Wschodu.