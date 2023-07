Schodno to jedna z najmniejszych miejscowości na terenie gminy Dziemiany. Zobacz, jak tam pięknie

Wieś Schodno położona pomiędzy Loryńcem i Kaliszem Kaszubskim nad jeziorem Schodno, przez które przepływa rzeka Wda, zwana też „Czarną wodą”.

Jedne z pierwszych wzmianek o wsi pochodzą z 1773 roku na podstawie Katastru Fryderykańskiego okręgu kościerskiego 1772/1773. Zamieszczone w dokumentach informacje dotyczą majątku mieszkańców. W Schodnie mieszkało wówczas dwóch właścicieli ziemskich i ich parobcy z rodzinami, były to rodziny Turzyńskich i Rekowskich. Głównym zajęciem, pomimo bardzo słabych ziem, było i do chwili obecnej jest rolnictwo. Kiedyś uprawiano głównie zboże, grykę i groch. Gospodarze hodowali owce, świnie i kilka krów, a w każdym gospodarstwie był koń. Instytucją publiczną była tu jedynie szkoła, która początkowo mieściła się w prywatnym budynku. Pod koniec lat 1880 budowana była przez Niemców nowa szkoła, której pierwsze kroniki zapoczątkowane są od roku 1891.

Na ich podstawie i wspomnień najstarszych mieszkańców wiadomo, że nauczanie odbywało się w języku niemieckim. Dzieci było na każdy rok szkolny ok. 25 od klasy I do klasy IV. Nawet tu w małej miejscowości doszło do strajku szkolnego, miejscowa ludność wyrażała sprzeciw wobec germanizacji. Szkoła zakończyła swą działalność w 1978r. z powodu małej liczby dzieci. Wiele rodzin w poszukiwaniu za pracą i lepszym bytem opuściło wieś.

Dzisiejsi gospodarze podobnie jak kiedyś uprawiają zboże i hodują krowy. W Schodnie obecnie są 4 gospodarstwa rolne.

Schodno w gminie Dziemiany

Wioskę zamieszkuje 31 osób, z czego 21 jest na stałe zameldowanych i z pokolenia na pokolenie dziedziczących ziemię. Schodno to wieś otoczona pięknymi lasami i wodą, co zawsze daje możliwość zdobycia dodatkowych środków do życia. Ze względu na swoje piękne walory przyrodnicze miejsce to upodobali sobie mieszkańcy Trójmiasta, którzy w latach 70-tych zaczęli wykupywać ziemię na działki rekreacyjne (jest ich ponad 50).

Budynek starej szkoły został przekształcony na potrzeby funkcjonującej tu od 1994 roku Zielonej Szkoły przy Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Zielona Szkoła jest znana w całej okolicy i nie tylko ze swej prężnie działającej edukacji przyrodniczej, licznych warsztatów w terenie, konkursów przyrodniczych i tradycyjnych już imprez typu Wiosną – "Wiosenne warsztaty przyrodnicze" , latem – "Świętojańska noc z przyrodą" , jesienią – "Czas na grzyby!".

Życie w Schodnie toczy się bardzo powoli, zwłaszcza zimą panuje tu błoga cisza i spokój. Natomiast latem robi się gwarno zwłaszcza nad jeziorem i w lesie, gdzie przebywa dużo wczasowiczów. Tekst: Jolanta Sugier

Przez Schodno prowadzą 2 szlaki rowerowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowe: Schodno-Wdzydze i Lipusz -Wdzydze oraz szlak kajakowy rzeką Wdą

Kajakarstwo na Kaszubach

Amatorzy spływów kajakowych odkryją malowniczą rzekę Wdę wraz z jej urokliwym przełomem koło Kruglińca, dopływy oraz jeziora o dużej powierzchni tj. Wdzydze czy Wielewskie.

Wda

Szlak o długości całkowitej 210 km, prowadzący w Parku od Lipusza przez jeziora: Schodno, Słupinko, Radolne i Wdzydze do Borska, połączony z jeziorami: Osty, Bielawy, Wyrówno, Słupino, Cheb, Jelenie i Gołuń, według międzynarodowej klasyfikacji zaliczany do łatwych, dostępnych dla turystów początkujących. Na trasie szlaku, w granicach Parku utworzono dwa miejsca postoju – w pobliżu wsi Schodno i Loryniec. Liczne jeziora i dopływy Wdy tworzą sieć krótkich szlaków kajakowych.

Trzebiocha

Jest szlakiem prowadzącym do górnego odcinka szlaku Wdy. Jej źródła znajdują się poza Parkiem w okolicy wsi Skorzewo. Szlak rozpoczyna się za wsią Skorzewo, poniżej młyna. Można też rozpocząć spływ z jeziora Osuszyno. Czas trwania spływu 2 dni, trasa 20.4 km. Spływ kajakowy to doskonały sposób na poznawanie terenu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, jego osobliwości przyrodniczych i pięknego krajobrazu. Wda razem z Trzebiochą są planowanym rezerwatem przyrody mającym na celu chronić miejsce tarła troci jeziorowej z jeziora Wdzydze. Doliny obu rzek zasiedlają ponadto liczne rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt. Wody tych rzek zasilają największe akweny w parku, decydując o ich czystości. Dlatego tak ważne jest zachowanie koryta Wdy i Trzebiochy w dobrym stanie i dbałość o odpowiednią gospodarkę wodno-ściekową, by zminimalizować ilość zanieczyszczeń dostających się do wody.

Obszar planowanego rezerwatu „Dolina Wdy i Trzebiochy” jest miejscem stosowania zabiegów czynnej ochrony, w celu poprawienia stanu lub zachowania obecnie istniejących warunków siedliskowych dla roślin i zwierząt, takich jak czyszczenie koryta, obsadzanie brzegów drzewami, koszenie łąk w dolinach.

Regularne sprzątanie koryta Wdy i Trzebiochy i zbieranie pozostawionych śmieci również jest niezwykle istotne. Dlatego pamiętajmy, że tereny przez które płyniemy są domem dla wielu ciekawych zwierząt, a śmieci wyrzucajmy do przeznaczonych w tym celu pojemników.

