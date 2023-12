Choinki stanęły na Rynku i placu J. Wybickiego w Kościerzynie. Miasto gotowe na święta Bożego Narodzenia!

W Kościerzynie stanęły choinki

Co symbolizuje choinka

Choinka to nie tylko ozdoba, ale także symbol życia i obfitości. Jest to również wyraz radości i nadziei na nadchodzący Nowy Rok. Każdy ma swój sposób na dekorowanie drzewka. Co dom to inna choinka. Niektórzy dopasowują jej ozdoby do wnętrza miejsca, w którym się znajduje. Inni uprawiają dekoracyjny freestyle, stawiając na ilość, kolor i różnorodność. Zwykle w taki sposób przystrojone choinki najbardziej kochają dzieci. Jedno jest pewne, w domach, na placach czy w kościołach stają się pięknymi, kolorowymi symbolami świątecznej atmosfery. Zwłaszcza, że ubieranie choinki często stanowi wyjątkowe wydarzenie dla domowników. Cała rodzina zbiera się wokół drzewka, aby wspólnie je ubrać. To moment radości, śpiewania kolęd i oczekiwania na magiczny czas świąt.