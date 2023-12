Kiermasz bożonarodzeniowy w Oberży w Konarzynach kopalnią pomysłów na świąteczne prezenty!

Restauracja Oberża w Konarzynach zamieniła się w świąteczne królestwo. Odbył się tu kiermasz bożonarodzeniowy. Wszystko pachniało świętami! Można było kupić wyjątkowe ozdoby do domu i na choinkę, biżuterię, aromatyczne pierniki, a także wędliny, słoiki z domowym jedzeniem czy też kiełbasy ze strusia.

- Uczestnictwo w takich kiermaszach to fantastyczna okazja, aby poczuć magię Bożego Narodzenia i dobrze się do niego przygotować - mówi jedna z uczestniczek. - Ta radość przebywania wśród tylu pięknych przedmiotów jest ogromna. Każdy może wybrać coś dla siebie. To niebywałe jak miejsca, które znamy na co dzień, przeobrażają się za sprawą takich właśnie wydarzeń.