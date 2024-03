W Wielki Piątek odbywały się magiczne kąpiele zapewniające zdrowie i urodę na cały rok

Wielkanoc na Kaszubach

WIELKA SOBOTA To dzień, w którym przygotowujemy święconki w pięknie ozdobionych koszyczkach. Jednak na początku XX wieku zwyczaj ten praktykowany był jedynie w dworach szlacheckich. Kapłan przychodził z wizytą i święcił pokarmy. Tego dnia w chałupach gburskich i na dworach ksiądz święcił mięsiwo, placek, babkę, chleb, baranka z masła, które składały się na święconkę.

WIELKI PIĄTEK "Wielgi Piatk, nazywany dawniej na Kaszubach Płaczebóg. Tego dnia przestrzega się bardzo ścisłego postu, spożywając tylko suchy chleb i nieomaszczone ziemniaki" (F. Lorentz). Dawniej odbywało się też obrzędowe chowanie żuru, gromada chłopców z garnkiem żuru obchodziła domy, śpiewając: „Skończyło się twoje panowanie, bo żur się do ziemi dostanie, święci się święcone" itd. W końcu rozbijano garnek z żurem na plecach jednego z uczestników zabawy - pisze Bożena Stelmachowska w książce "Rok obrzędowy na Pomorzu" (1933).

JASTROWI PÒNIEDZÔŁK Poniedziałek wielkanocny to na Kaszubach "dëgùsë". Parobczaki i wyrostki odwiedzali wczesnym rankiem chałupy, by wychłostać gałązkami jałowca lub brzeziny leżące w łóżkach dziewczyny i młode mężatki. Chłoszcząc je po nogach wykrzykiwali: "Dëgù, dëgù pò dwa jaja, a chto nie dô, tegò prają."

Przygotowania do Wielkiego Tygodnia i świąteczne obchody poprzedzał długi czas ścisłego postu. Podstawą codziennego pożywienia były suchy chleb, ziemniaki, żur, śledzie, proste dania bez dodatku tłuszczu. Taka dieta dawała się we znaki zarówno biednym jak i bogatym...

O przysłowiowym wręcz przywiązaniu do tradycji postu na Kaszubach świadczą przekazy o usuwaniu na ten czas z domów patelni i rondli, które wracały do kuchni dopiero w Wielką Sobotę, po symbolicznym obrzędzie „chowania żuru".

Cykl Wielkiego Tygodnia rozpoczyna Palmowa Niedziela. Na Kaszubach, podobnie jak w innych regionach kraju poświęcało się gałązki wierzbowe. Taka prosta „palma", przewiązana czerwoną wstążką spełniała bardzo ważną rolę. Wierzba to pospolita, ale jednocześnie magiczna roślina, zapewniająca według wierzeń przez sam dotyk żywotność i ochronę - domu, ludzi i zwierząt.

Zatykało się poświęcone gałązki za święte obrazy, wystawiano wraz z gromnicą podczas burzy - w okno. Dla ochrony bydła i pszczół wkładano pędy za belki pomieszczeń gospodarskich, do uli. Same kotki wierzbowe połykano, aby ustrzec się przed bólem gardła, dodawano je też do ziarna przy siewie wiosennym.