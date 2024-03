Diecezjalny Dzień Młodych 2024. Wielkie święto młodzieży w Kościerzynie. Procesja przeszła ulicami miasta

W Niedzielę Palmową, 24 marca 2024 r. w Kościerzynie miała miejsce celebracja diecezjalna Dnia Młodych. Spotkaniu przewodniczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna . Tysiące młodych z całej diecezji pelplińskiej przyjechało do Kościerzyny, by wziąć udział w tej uczcie duchowej. Celebrują święto, które ustanowił św. Jan Paweł II .

- Dziś wybrzmiała droga krzyżowa Jezusa Chrystusa, Jego męka, śmierć. Dziś Niedziela Palmowa, niedziela męki pańskiej, to wszystko, co po niej następuje, kolejne dni to swoista lekcja o Panu Bogu, Bożej miłości, ale również lekcja o nas jako o człowieku, o tym, jak wielki może być człowiek, ale i jak słaby - mówił podczas homilii biskup Ryszard Kasyna. - Z jednej strony widzimy Chrystusa, który jest uwielbiany przez tłumy, a z drugiej strony wybrzmiewa słowo "ukrzyżuj Go". Być może ci, którzy wcześniej wołali hosanna, za chwilę wykrzykują inne słowa. Człowiek bywa zmienny, tak jak i skomplikowane bywa życie człowieka, dlatego tak ważne jest, abyśmy umieli spoglądać głębiej na nasze życie, abyśmy się w tym życiu nie zagubili, abyśmy dostrzegali cel, kierunek życia, do którego nas dobry Pan Bóg zaprasza.